Dolar fiyatları 30 TL'ye dayandı: 3 Ocak dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,7338 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,7839 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,7910 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.49 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 29,7788 TL'de hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,8600 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle rekor seviyesine ulaştı.

Euro 33 TL sınırında

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,8100 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,24 artışla 32,6704 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 37,6510 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 102,14 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0957 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,71 seviyesinde bulunuyor.