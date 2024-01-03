Borsanın yüzde 80’inin sahibi 15.4 bin yatırımcı

Şebnem TURHAN

Borsada 10 milyon ve üzeri portföye sahip 15 bin 371 kişi hisse senedi piyasasındaki toplam 4.16 trilyon liralık portföyün de yüzde 80’inin sahibi durumunda. Yatırımcıların yüzde 56’sının ise portföyü 10 bin liranın altında bulunuyor.

Borsa İstanbul’da yatırımcıların portföy büyüklüklerine göre dağılımları büyük ve küçük yatırımcılar arasında büyük bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre hisse senedi piyasasında 10 milyon ve üstü portföy sahibi olan 15 bin 371 kişinin toplam portföy büyüklüğü 3 trilyon 317 milyar 613 milyon lira seviyesinde. Pay senedi piyasasında toplam portföy büyüklüğünün 4 trilyon 156 milyar 690 milyon lira olması toplam portföyün yüzde 79,81’ini elinde tutan yatırımcıların toplam 7.6 milyon yatırımcının sadece yüzde 0,2’si olduğunu ortaya koydu.

Yatırımcının yüzde 56’sının portföyden payı yüzde 0,2

MKK 2023 Aralık ayının hisse senedi piyasası yatırımcı verilerini açıkladı. MKK ilk kez 1 milyon lira ve üstü yatırımı olanların hem portföy ayrıntılarını hem de yatırımcı sayılarını da yayımladı. Buna göre borsada 0-10 bin liralık portföyü olan yatırımcı sayısı 4 milyon 273 bin 137 kişi. Ama bu yatırımcıların portföy büyüklüğü ise sadece 10 milyar 585 milyon lira seviyesinde. Yani borsa yatırımcılarının yüzde 56’sını oluşturan bu grup portföyün ise sadece yüzde 0,25’ine sahip.

10-50 bin lira arası portföy büyüklüğü olan kişi sayısı 1.55 milyon ve toplam porftöy büyüklüğü ise 37.5 milyar lira. Bu kişiler borsadaki yatırımcıların yüzde 20,4’ünü oluştururken toplam portföy pastasındaki yerleri sadece yüzde 0,9 seviyesinde. 50-100 bin liralık portföye sahip 558.88 bin yatırımcı var. Bu yatırımcılar toplam portföyün ise sadece yüzde 0,96’sını oluşturuyor.

100-250 bin liralık portföy büyüklüğü olan 580.8 bin kişinin toplam portföy yatırımından aldığı pay ise yüzde 2,23. 250-500 bin liralık portföyü olan 301.66 bin kişi toplam portföyün yüzde 2,55’ini oluştururken 500 bin - 1 milyon lira portföy büyüklüğü olanların sayısı da 185.56 bin kişi. Bunlar da toplam portföy büyüklüğünün yüzde 3,11’ini oluşturuyor.

Borsanın milyonerleri toplam portföyün de en büyük sahipleri olarak öne çıkıyor. 1-5 milyon lira arası portföy büyüklüğü olan 154 bin 538 kişi hisse senedi piyasasındaki toplam portföyün yüzde 7,4’ünü elinde tutuyor. 5-10 milyon liralık portföy büyüklüğü olan 16 bin 723 kişi ise toplam portföyün yüzde 2,77’sine sahip. Borsada 10 milyon ve üzeri portföyü olan 15 bin 613 yatırımcı ise toplam borsadaki portföyün yüzde 79,81’ini elinde tutuyor. 10 milyon ve üzeri portföyü olanların toplam yatırımcı sayısı içindeki payı ise sadece yüzde 0,2 seviyesinde bulunuyor.



