Altın yeniden öne çıktı

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvilleri ve dolar gibi rakip varlıklar düşerken, son ticaret kargaşasının yatırımcıları güvenli limana yönlendirmesiyle yükselişe geçti.

Commonwealth Bank of Australia'nın madencilik ve enerji emtiaları araştırma direktörü Vivek Dhar, bunun Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD ticaret politikasındaki sismik değişime bağlı olduğunu ve külçenin piyasanın tercih ettiği güvenli liman varlığı olarak "boşluğa adım attığını" söyledi.

Dhar, "Güvenli liman talebine yönelik bu son kaçışı bu kadar benzersiz kılan şey, ABD varlıklarının güvenli liman cazibesi azaldıkça ABD doları ve Hazine tahvillerinin satılmış olmasıdır" diye ekledi.

Waikato Üniversitesi Muhasebe, Finans ve Ekonomi Fakültesi öğretim görevlisi Michael Ryan, altının enflasyondan korunma özelliğinin onu "özel" kıldığını söyledi.

Ryan, gümrük tarifelerinin ABD'de enflasyonu artırmasının beklendiğini, bunun da gelecekteki faiz oranlarının yükselmesi anlamına geldiğini ve bunun da Hazine tahvilleri üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Ryan, "Ancak altın tarihsel olarak bir enflasyondan korunma aracı olarak algılanıyor, bu da ona yönelik tercihi açıklayabilir - dolayısıyla altını 'özel' kılan belki de altının algılanan enflasyondan korunma özellikleridir" dedi.