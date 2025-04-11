Altında tarihi rekor, ilk kez bu rakamı gördü! Gram altın 4 bin TL seviyesine dayandı
Zayıflayan ABD doları ve alevlenen ticaret savaşı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Altın fiyatları tarihinde ilk kez 3 bin 200 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Türkiye'de de altının gram fiyatı fırladı. Yeni güne yüzde 1,7'lik yükselişle başlayan gram altın 3 bin 935 lira seviyesinden işlem görüyor.
Ons altın yüzde 1,4 artışla ons başına 3 bin 217,78 dolardan işlem görürken, gün içinde 3 bin 219,84 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,9 artışla 3 bin 237,50 dolara ulaştı.
Gram altın 4 bin TL'ye dayandı
ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve güvenli liman arayışının artmasıyla birlikte Türkiye'de altının gram fiyatı da fırladı. Yeni güne yüzde 1,7'lik yükselişle başlayan gram altın 3 bin 935 lira seviyesinde işlem görüyor.
Doların değer kaybı altını destekledi
ABD dolar endeksinin (DXY) başlıca para birimlerine karşı yaklaşık yüzde 1 oranında düşmesi, dolar bazlı altını yurt dışı alıcılar için daha cazip hale getirdi. Analistlere göre, dolardan kaçış ve finansal belirsizlikler altın talebini artırıyor.
Ticaret savaşları derinleşti
ABD Başkanı Trump’ın Çin’e uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 145’e çıkarması, buna karşılık Çin’in de misilleme yapması piyasaları sarstı. Yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin daha da tırmanmasından endişe ediyor.
Bir sonraki hedef: 3 bin 500 dolar seviyesi
Capital.com analisti Kyle Rodda, yatırımcıların sıradaki psikolojik sınır olarak 3.500 doları izlediğini ancak bu seviyeye ulaşmanın zaman alabileceğini belirtti.
Merkez bankalarının artan altın talebi, Fed’in faiz indirme beklentileri, Orta Doğu ve Avrupa’daki istikrarsızlıklar ile altına dayalı yatırım fonlarına yönelen sermaye akışı da altın fiyatlarını yukarı taşıyor.
Diğer değerli metallerde son durum ne?
Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 31,29 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,8 artarak 916,18 dolara çıktı. Platin ise yüzde 0,1 gerileyerek 936,85 dolara düştü.