Altında yükseliş devam ederse kısa vadeli sert düşüşler yaşanır mı?

Deniz BİLGEN

Eylül ayının son haftasına girerken altın, kritik virajda. Bu hafta hem dış piyasalardan gelecek ekonomik veriler hem de ay sonu kontrat işlemleri altının seyrini belirleyecek.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim.com'a yaptığı değerlendirmede son dönemde dış piyasada fiyatların yükselmesi, jeopolitik gerilimlerin tırmanması, iç piyasada içeride faiz indirimlerinin altının yükselişine destek olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'nın altın nabzı nasıl atıyor?

Yıldırımtürk Kapalıçarşı’da altının bu haftaki durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ev ve araba alımları başta olmak üzere pazartesi salı günleri altın satışı yoğun olur. Ama bugünlerde fiyat yeni zirvelere ulaştığı için Kapalıçarşı alıcılar açısından da hareketliydi. Gün içinde küçük dalgalanmalar olsa da alış-satış dengeli” dedi.

Yıldırımtürk, piyasadaki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamada altın alacak ve satacak olanların bu hafta nelere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Yıldırımtürk'ün o değerlendirmeleri: