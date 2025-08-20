  1. Ekonomim
  Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle birlikte çarşamba günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle birlikte çarşamba günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, bu hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumunda ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) para politikası yol haritasına dair işaretleri bekliyor.

Ons altın, yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 319 dolardan işlem gördü. Fiyatlar, 1 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 kayıpla 3 bin 355,50 dolara geriledi.

Artan risk iştahı baskı oluşturuyor

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Altının gram fiyatı yüzde 0,5'lik düşüşle 4 bin 365 lira seviyesinde işlem görüyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Daha güçlü dolar ve jeopolitik gelişmeler sonrası artan risk iştahı, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole'daki konuşmasına odaklanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.364,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.204,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.407,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.764,95 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.683,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 72.132,96 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.318,65 dolar

Altında yatay seyir! Jackson Hole sempozyumu yön belirleyecek

