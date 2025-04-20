Asgari ücret altın karşısında eridi: 25 yılda 10 çeyrek kaybetti!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de son 25 yılda yüzde 20 bin seviyesinde artan asgari ücrete karşın vatandaşın alım gücünü aynı oranda artırmıyor.

2000-2025 arasında 25 yıllık dönemde, asgari ücretle alınabilen çeyrek altın sayısı istikrarlı bir şekilde azaldı.

Çeyrek altın fiyatı aynı dönemde yüzde 59 bin 441 oranında artarken, global piyasalarda ons altın aynı dönemde yüzde 1055 oranında yükseliş gösterdi. Aradaki farkın nedenlerinin başında dolar kurundaki yükseliş geldi.

2000 yılında bir asgari ücretli maaşıyla 14 çeyrek altın alabilirken, 2005 yılında bu rakam 16’ya kadar çıktı. Ancak bu zirveden sonra sert bir düşüş yaşandı. 2022’de bu sayı tarihî bir dip yaparak 4'ün altına indi.

2023 ve 2024’te kısmi toparlanmalar olsa da 2025 Ocak itibarıyla yalnızca 5 çeyrek altın alınabiliyor.

Bu tablo, asgari ücretin nominal olarak artışına karşın altın gibi güvenli liman varlıkları karşısında değer kaybettiğini ortaya koydu. Aynı zamanda geleneksel bir takı, tasarruf ya da hediye olan çeyrek altının alım gücündeki erimeyi gösteriyor.