Bankalardan altın mesajı: Kart limitiniz kapanabilir!

Altın fiyatlarında yaşanan rekor artış, vatandaşları kredi kartı ve ihtiyaç kredisiyle altın almaya yönlendirdi. Bu artan talebe karşılık, birçok banka müşterilerini mesaj yoluyla uyararak, nakit avansla altın ya da döviz alımı yapanların kredi kartı limitlerinin kapatılabileceğini duyurdu.

Ons altın 3 bin 500 doları aştı

Küresel piyasalardaki dalgalanma, ons altının fiyatını tarihi bir seviyeye taşıdı. Bu sabah itibarıyla ons altın 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini yeniden altına çekti.

Altındaki hızlı yükseliş, yatırım tercihlerinde değişime yol açtı. Birçok yatırımcı varlıklarını altına kaydırdı, altın fonları ise tarihindeki en büyük haftalık para girişini yaşadı. Bu yoğun ilgi, piyasadaki dengeleri değiştirdi.

Bankalardan müşterilerine uyarı

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 100 TL seviyesine kadar çıktı. Sözcü'nün haberine göre, bu yükselişle birlikte vatandaşların kredi kartı nakit avans ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımına yöneldiği görüldü.

Altın alımı için kredi imkanlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bankalar alarma geçti. Müşteri kart ekstrelerine bilgilendirme notları eklendi, ayrıca doğrudan SMS yoluyla uyarılar gönderildi.

Mesajda ne yazıyor?

Bankaların müşterilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir."