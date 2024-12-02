  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Ons altın güçlenen ABD Dolarıyla birlikte geriledi
Takip Et

Ons altın güçlenen ABD Dolarıyla birlikte geriledi

Trump'ın BRICS ülkelerini ABD dolarına alternatif aramamaları için tehdit etmesinin ardından ABD Doları güçlenirken ons altın geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ons altın güçlenen ABD Dolarıyla birlikte geriledi
Takip Et

Ons altın bu sabah 2.622,04 dolara kadar geriledi ve cuma gününe göre yüzde 1,18 düşüşle 2.623,60 dolardan işlem görüyor.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Sarı metal, ABD Dolarındaki güçlenmenin yanı sıra piyasa katılımcılarının jeopolitik risk priminin bir kısmını gevşetmesi nedeniyle son zamanlarda bir miktar kar alımıyla karşı karşıya” dedi.

Rong, “Eğer Fed 2025'e kadar olası bir faiz indirimi için daha net bir zemin hazırlarsa, altın fiyatlarının daha da değer kazandığını görebiliriz” değerlendirmesini de yaptı.

Analistler, ons altın için bugün ilk destek olanak 2.621 doları işaret ediyorlar ve buranın kırılması halinde 2.607 dolara kadar geri çekilme yaşanacağını tahmin ediyorlar. Yukarıda da direnç seviyeleri ise 2.638, 2.649 ve 2.666 dolarda bulunuyor.

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 65,4 olarak görüyor.

Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam raporunu takip edecekler. Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere bu hafta birkaç Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
Mehmet Ali Yıldırımtürk: Aralıkta altında hareketli günler göreceğizMehmet Ali Yıldırımtürk: Aralıkta altında hareketli günler göreceğizAltın Haberleri

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
2 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Mehmet Ali Yıldırımtürk: Aralıkta altında hareketli günler göreceğiz
"ALTIN ARALIK AYINDA HAREKETLENECEK"
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
1 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Değeri 80 milyar doların üzerinde! Dünyanın bilinen en büyük altın kaynağı keşfedildi
Değeri 80 milyar doların üzerinde! Dünyanın bilinen en büyük altın kaynağı keşfedildi
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?