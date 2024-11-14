Ons altın son 8 haftanın en düşük seviyesini geriledi

Trump'ın seçim zaferi ile başlayan aşağı harekette ons altın fiyatı 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Fed'in faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlik ortamında ABD dolarının güçlenmesi ve yükselen Hazine getirilerinin baskısıyla altın fiyatı bu sabah 2.559 doları gördü. Ons altın bu seviyeyi en son 19 Eylül'de görmüştü.

Altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,5 düşüşle ons başına 2.561,40 dolardan işlem görüyor.

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Altın şimdilik dolar ve getiriler tarafından itiliyor ve bu da kısa vadede bu mekanik düşüşü yaratıyor. Dün gece açıklanan enflasyon verileri Fed'in önümüzdeki ay faizleri bir miktar düşürebileceğini gösterse de önümüzdeki yıl daha yüksek enflasyon ve dolayısıyla daha az faiz indirimi beklentileri tarafından yönlendiriliyor” dedi.

Analistler, ons altın için destek olarak 2.552 doları gösterirken, buranın kırılması halinde 2.530 doların hedeflenebileceği belirtiliyor. Yukarıda ilk direnç seviyesi de 2.588 dolarda bulunuyor.