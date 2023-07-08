Altına yatırım için doğru zaman mı?

SAFA GÜMÜŞ - DİLAY HATİP

Altın, genellikle ekonomilerin yavaşlamaya başladığı zamanlarda insanların tasarrufl arını yanaştırdığı bir güvenli limandır. Özellikle enfl asyonun yüksek olduğu dönemlerde ve TL dolar karşısında hızla değer kaybederken, tasarruf sahiplerinin aklına ise tek bir soru geliyor. Bu tarihi yüksek fiyatlardan altın alınır mı?

Amerika merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in Varlık Yönetim Departmanı’nda yönetici olan Christopher Baxter tarafından yayımlanan bir rapora göre, günümüzde yüksek fiyatlardan altın almak o kadar da büyük bir hata olmayacak, hatta muhtemelen doğru bir tercih olacaktır.

Baxter, yatırımcıların altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşündüğünü ve güvenli liman özelliğinin özellikle ekonomik piyasalardaki durgunluk ve çalkantı dönemlerinde öne çıktığını ifade ederek, altın yatırımı için trenin henüz kaçmadığını belirtiyor. Global Makro Stratejiler uzmanına göre altına yatırım yapmak için hala alan var ve bazı temel konjonktürel durumlar devam ettiği sürece de bu değişmeyecek.

Zayıf dolar, altın için alan açıyor

Bu durumlardan ilki, ABD dolarının zayıfl ıyor olması. Baxter’e göre genellikle ABD doları ile ons altın fiyatları ters bir korelasyon içerisinde bulunuyor. Yani ABD doları değer kaybettikçe, altın fiyatları artıyor. Bu sebepten 2023’ün ikinci yarısında diğer majör para birimleri karşısında daha fazla daha değer kaybetmesi beklenen dolar, altın fiyatlarını destekleyebilir.

Faiz oranları, fiyatları destekleyecek

Baxter’e göre altının hala doğru ve karlı bir yatırım aracı olduğuna dair ikinci gösterge ise faiz oranları. Faiz oranları düştüğünde genellikle altın fiyatlarının artış gösterdiğine değinen Baxter, küresel olarak gelecekte gerileme gösteren faiz oranlarının, sıkı para politikasını sonlandırması sebebiyle altın fiyatlarına destek olabileceğini aktarıyor.

Küresel merkez bankaları, altına hücum ediyor

Üçüncü durum ise küresel merkez bankalarının hızla altın satın alıyor olması. 2022’de merkez bankalarının yaklaşık 1.136 tonla 1967’den bu yana görülen en yüksek altın talebini gerçekleştirdiklerini belirten Baxter, 2023’ün ilk çeyreğinde de bu talebin 228 ton ile devam ettiğinin altını çiziyor. Merkez bankalarının altına olan talebinin gevşemesi için bir gerçekçe olmadığını da ifade eden Global Makro Stratejiler Uzmanı, bu talep için ise birkaç sebep olduğunu aktarıyor.

Öncelikle merkez bankalarının altına olan talebinin en büyük kaynaklarından birisi, yüksek enflasyon. Enfl asyondan korunmak için yalnızca halkın değil, merkez bankalarının da altın satın aldığını aktaran raporda, talebe olumlu katkı yapan enfl asyon ortamına dikkat çekiliyor.

Merkez bankalarının altın satın almasının bir diğer sebebi ise, dolar, Japon yeni, Euro ve İngiliz sterlini gibi para birimlerinden merkez bankalarının uzaklaşmak istiyor olması. Özellikle burada Çin’in Rusya ile öncülüğünü yaptığı bir grubun, küresel olarak her ülkenin kendi para birimi ile ticaret yapması gerektiğini savunduğunu biliyoruz. Bütün bu gerekçeler göz önüne alındığında Morgan Stanley, altın yatırımı için hala geç kalınmadığı görüşünü aktarıyor. Amerika merkezli yatırım bankasına göre, küresel olarak ekonomilerin evrildiği nokta, altın için fırsatlar yaratmaya devam ediyor.

Altın faiz korkusuyla dördüncü haftalık kaybını kaydediyor

Altındaki yükseliş ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını devam ettireceği beklentisiyle sürüyor. Spot altın cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 1912,75 dolar/ ons düzeyine yükseldi. Ancak haftanın tamamı için yüzde 0,3 düştü. ABD’deki altın vadelileri de cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 1918,60 dolara kadar çıktı. Buna karşılık altının ons fiyatı 2022 sonundan bu yana dolar bazlı yüzde 6.16 oranında değer kazandı. Gram altın tarafına baktığımızda ise 1096 TL seviyesinden 2022 yılını tamamlayan altının gram fiyatı bugün itibariyle yüzde 47 değer artışıyla 1611.76 TL seviyelerine ulaşmış durumda.

Bundan sonrası için beklentilere baktığımızda ise konunun iki boyutu bulunuyor. Birincisi global bazda altın fiyatlarıyla ilgili bekleyişler. İkincisi ise dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle hızlı yükselişler sergileyen gram altın tarafı. KCM baş piyasa analisti Tim Waterer, altın için, “ABD istihdam piyasasının hala dirençli ve sıkı olması, Fed’in gösterge faiz oranlarını daha da artıracağını güçlendiriyor. Şu anda her şey faiz oranlarıyla ilgili ve nihai oranın nerede olacağına dair tahmin oyunları yapılıyor. ABD’deki tahvil getirileri yüksek düzeyde olduğu için altın şu an kısa vadede 1900 dolar düzeyinin üzerinde kalmakta zorlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fed Dallas Başkanı Lorie Logan, hazirandaki toplantılarında bir faiz artışı olabileceğini söylemişti. Bu da Fed’in yönetim kurulunda daha fazla faiz artışına ihtiyaç olduğunu düşünen isimler olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda piyasada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Pekin ziyareti de yakından izleniyor. Çin geçtiğimiz günlerde germanyum ve galyum ihracatını kısıtlamıştı. Waterer konuyla ilgili olarak, “Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimleri artarsa bu piyasalardaki risk iştahını baltalar. Bu da altına güvenli liman talebini artırır” dedi.

Dövizin değer kazanması ve ons altının iyi performansıyla birlikte gram altının ilk yarıda oldukça iyi bir performans sergilediğini belirten Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gram altının bu performansı yılın geri kalanında da korunmasını beklemenin oldukça makul olabileceğini söyledi. Son dönemde Fed’in bir miktar şahinleşiyor olmasının ons altın fiyatlarında da geri çekilmeye yol açtığını ve destek seviyelerinin test edildiğini söyleyen Ergezen, önemli destek seviyelerine kadar geri gelinerek 1.900 seviyesinin görüldüğünü aktardı. Bundan sonra düşüş marjlarının azaldığı, yükseliş marjlarının arttığı bir dönem olabileceğini belirten Ergezen, “Bir miktar daha pozitif ve o satış baskısının azaldığı bir ons altın görebiliriz ama ben bir süre daha yatay bant içerisinde kalacağımızı düşünüyorum. Yani aşağıda 1.892-1.900 bandı, yukarıda 1.935 bandında bir süre bu seviyelerde dalgalanan bir ons altın göreceğiniz beklentisindeyim. Sonrasında ise ons altının faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı dönemi bekleyeceğini söyleyebiliriz. Ondan sonra ons altında satış baskısının azaldığı ve yavaş yavaş direnç seviyelerinin test edildiğini göreceğimiz bir piyasa olacak. Bu da eylül sonrası yılın son çeyreğinde daha pozitif bir ons altın görme eğilimimiz yüksek” dedi.