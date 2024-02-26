Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlarına devam etmesi beklenirken, hükümetin cuma günü otomobil ve ev aletleri de dahil olmak üzere geleneksel tüketici ürünlerinin satışlarının artırılması yönündeki çağrısı dikkati çekti.

Öte yandan, bu hafta Japonya'da açılanacak enflasyon ve sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Demir cevheri geçen hafta yaklaşık yüzde 9 azalışla Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Çin yeni yıl tatilinin sona ermesinin ardından ülkede çelik talebine ilişkin toparlanma umutları da devam ediyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 azalışla 2.652 puana gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 2.984 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,35 yükselişle günü 39.234 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen altında 150,4 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 72.780 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 16.640 puanda seyrediyor.