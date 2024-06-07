Asya borsaları karışık seyrediyor

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirimine gitmesinin ardından Fed'in de faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın gelecek dönem yol haritasına ilişkin fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor. Öte yandan, Çin'de dış ticaret fazlası 82,6 milyar dolar ile beklentileri aştı.

Çin'in ihracatı mayısta yüzde 7,6 ile öngörülerin üzerinde artış kaydederken, ithalat aynı dönemde yüzde 1,8 artışla tahminlerin altında kaldı.

Japonya'nın hane halkı harcamaları da Şubat 2023'ten bu yana ilk kez artış göstermesine karşın öngörüleri karşılayamadı. Ülkede hane halkı harcamaları aylık yüzde 1,2 azalırken, yıllık yüzde 0,5 arttı.

Ayrıca, Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Toyoaki Nakamura, Japon devlet tahvili piyasasında halen arz-talep incelemesinde olduklarını ifade ederek, "Ülke ekonomisi henüz o kadar güçlü değil, bu nedenle tahvil alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağımıza karar vermek için verilere bakmak istiyoruz." dedi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.661 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 artışla 2.723 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 3.051 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.322 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 değer kazancıyla 76.366 puanda bulunuyor.