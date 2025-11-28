Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 574,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.708 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 23.730 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.092 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 43.153 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 16.342 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinin güçlü kalması fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Japonya'dan gelen makroekonomik veriler ve Çin'de emlak sektörüne ilişkin sorunlar risk iştahını sınırlıyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre ise Almanya'da perakende satışları aylık bazda yüzde 0,3 düştü. Beklenti, artış yönündeydi. İşsizlik oranı ise yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İspanya'da ise enflasyon ekim ayındaki yüzde 3,2 seviyesinden kasım ayında yüzde 3,1'e geriledi.

Analistler, yatırımcıların Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandığını, bölgeden gelen makroekonomik veriler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışının fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.