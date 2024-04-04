Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.942 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi kapanışı hemen altında 34.476 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.152 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 değer kazancıyla 11.051 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası karışık bir seyir izlerken, söz konusu seyir yeni günde Avrupa'ya da taşındı.

Dün Avro Bölgesi'nde açıklanan öncü enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kalırken, aylık bazda da yüzde 0,8 arttı.

Enflasyon verisi sonrası konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos, açıklanan son enflasyon verilerinin enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu ifade ederken, ECB'nin son toplantısına ait bugün yayınlanacak tutanakların fiyatların yönünde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün bölgede açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade etti.