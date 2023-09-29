Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 452,08 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 15.390 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.642 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.158 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 9.464 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 28.266 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1,0610 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle başlayan pozitif seyir, haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarına da taşındı.

Analistler, Almanya'da enflasyonun beklenenden de düşük gelmesinin ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, açıklamalardan, bankanın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine dair sinyaller alınabileceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre beklentiler paralelinde yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.