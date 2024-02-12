Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.576 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 31.349 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 9.952 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 7.671 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 1,0790'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını bildirdi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en çok hissedildiği bölge olan Avrupa'da verilerden karışık sinyaller alındığını anımsatan analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik sinyal verebileceğini kaydetti.

Hafta içinde Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin yanı sıra İngiltere'de enflasyon ve büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.