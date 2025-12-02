Bakan Şimşek'ten 'CDS' yorumu: Güçlenen finansal istikrar iyileşmede etkili oldu
Bakan Şimşek, Türkiye'nin CDS priminin 2018 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) yaklaşık 7,5 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, uygulanan program sayesinde güçlenen finansal istikrarın iyileşmede etkili olduğunu değerlendirdi.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.
Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı."
Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 2, 2025
Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı. pic.twitter.com/02oX2mFLoL