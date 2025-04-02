Bankacılık sektörü net kârını artırdı

Bankacılık sektörü net kârı şubat ayında 70,87 milyar TL oldu. Sektörün kârı ocak ayında 47 milyar 35 milyon TL olarak açıklanmıştı. 2024 yılının aynı döneminde net kar 47,35 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Bankaların kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,67 arttı.

Ocak-Şubat döneminde sektörün net kârı yüzde 58 artışla 118,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 74,73 TL seviyesindeydi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı şubat sonu itibarıyla yüzde 1,87'den yüzde 1,93'e yükseldi. Bankacılık sektörü sermaye yeterliliği standart rasyosu ise şubat ayında yüzde 17,62'den yüzde 17,72'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Şubat 2025 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 34.361.553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 1.704.319 milyon TL artmıştır.

Şubat 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 16.864.990 milyon TL, menkul değerler 5.454.971 milyon TL’dir.

2024 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı yüzde 5,2,

- Krediler toplamı yüzde 5,1,

- Menkul değerler toplamı yüzde 4,4 oranında artmıştır.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılsonuna göre yüzde 4,7 artışla 19.800.101 milyon TL olmuştur. 2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 5,4 artışla 3.055.454 milyon TL olurken, Şubat 2025 döneminde sektörün dönem net kârı 118.214 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,72 seviyesinde bulunmaktadır. "