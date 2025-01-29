Bankacılıkta beklenti son çeyrekte %20 net kâr artışı

ŞEBNEM TURHAN

Borsada işlem gören şirketlerin 2024’ün son çeyreğine ilişkin performanslarına yönelik bilançolar açıklanmaya başlıyor. 2024’ün dördüncü çeyreğine yönelik bilanço dönemi Garanti BBVA ile bugün başlıyor. Garanti BBVA’nın ardından Akbank 30 Ocak’ta, Yapı Kredi ve TSKB ise 31 Ocak’ta sonuçlarını açıklayacak. Aracı kurumların beklentilerine göre yılın son çeyreği bankacılık sektörü için önceki çeyreklere göre daha iyi geçti. Çeyreksel bazda yüzde 20 üzerinde net kar artışı beklentileri öne çıkarken bankacılık sektöründe 2023’ün aynı dönemine göre net kar kaybı ise yüzde 30’un üzerinde gerçekleşecek gibi görünüyor.

DENİZ YATIRIM

Deniz Yatırım araştırma kapsamında yer alan bankaların net karının dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe yüzde 21 artmasını, 2023’ün aynı dönemine göre ise yüzde 32 daralmasını bekliyor. Kamu bankalarının özel sektör bankalarına göre belirgin şekilde olumlu ayrışma göstermesini beklenen bu dönemde, çeyreksel bazda yüzde 46, yıllık bazda ise yüzde 33 artış öngörüyor. Özel sektör bankalarında ise net kar rakamının ise yıllık bazda yüzde 41 daralmasını, çeyreksel bazda yüzde 15 artacağını düşünüyor Deniz Yatırım. Rapora göre son çeyrekte TL kredilerde büyümenin yüzde 7 çeyreksel artış ile sınırlı bir toparlanma sergilemiş olması ile yabancı para kredilerin yüzde 2,5 çeyreksel artış ile önceki döneme göre belirgin yavaşlaması öne çıktı. TL mevduat büyümesi yüzde 9,5 arttı.

GEDİK YATIRIM

Gedik Yatırım bankacılık Sektöründe artan kredi risk maliyetlerine ve operasyonel giderlere karşın, TL kredi-mevduat makasındaki toparlanmanın etkisiyle marjlarda gelişim ve net ücret komisyon gelirlerinin desteğiyle net kârlılıklarda ılımlı bir iyileşme bekliyor. Buna ek olarak, bazı bankalarda yüksek tutarlı gayrimenkul yeniden değerleme gelirleri, iştirak gelirleri ve güçlü tahsilatların da olumlu katkı sağlamasını ve böylece 2025’e daha ihtiyatlı girmek amacıyla serbest karşılık stoklarının güçlendirilmesini öngörüyor.

ŞEKER YATIRIM

Şeker Yatırım takip ettiği bankaların dördüncü çeyrekte çeyreksel bazda yüzde 17 kar artışı, yıllık bazda ise yüzde 34 kar daralması bekliyor. Özel mevduat bankalarında yüzde 12, kamu mevduat bankalarında ise yüzde 39 oranında çeyreksel kar artışı öngörüyor. Şeker Yatırım’ın raporuna göre kamu bankalarında KMH kredilerinde oldukça kuvvetli çeyreksel artış, YP kredilerde yavaşlama öne çıkarken, TL kredi-mevduat makasında devam eden toparlanma sürdü.

AK YATIRIM

Ak Yatırım raporunda üçüncü çeyreğe çeyreğe kıyasla dördüncü çeyrekte araştırma kapsamındaki bankalarda ortalama yüzde 26 kâr artışı bekliyor. Kredi-mevduat makasında ılımlı iyileşme ve gayrimenkul iştirak değerlemesinin bankaların dördüncü çeyrek kazançlarını iyileştirdiğini belirten Ak Yatırım son çeyrekte TL fonlama ve kredi faizlerinin neredeyse yatay seyrettiğini vurguladı.