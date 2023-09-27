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Binance, Rusya'daki işlerini CommEX borsasına satacak

Kripto para borsası Binance, Rusya'daki işlerini yeni açılan CommEX borsasına satacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, anlaşmanın mali ayrıntılarını açıklamadı. Şirket, satıştan ne devam eden bir gelir paylaşımı ne de işletmedeki hisseleri geri satın alma seçeneği olmayacağını belirtti.

Binance ayrıca mevcut Rus kullanıcılarının tüm varlıklarının güvende olduğunu ve kullanıcıların taşınması için düzenli bir süreç olacağını söyledi. Elden çıkarma sürecinin bir yıl kadar süreceği de eklendi.

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