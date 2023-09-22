Borsa, 8000 puanın üzerini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesine çıkarmasından sonra, yönünü yukarı çevirerek günü yüzde 3'ün üzerinde primle 8000 puanda tamamlamasından sonra; yeni güne de psikolojik seviye ve önemli bir destek konumunda bulunan 8000 puanın üzerinde başlangıç yaptı.

7981 - 8094 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 16.24 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 8049 puanda işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 1,49 kazançla 8142 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan , 8100 ve 8200 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

8000 seviyesi kritik

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi oldukça güçlü gün içi performansıyla günü 8000 seviyesinden kapattı. Böylece 22 günlük ortalama olan 7965 seviyesinin üzerinde bir kapanış oldu. Bu performansın devamı söz konusu olması halinde 22 günlük ortalaması üzerinde kalmak isteyebilir ve buradan güçlü bir hareketle devam edebilir. Buna karşın 7965 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olamaması halinde ise 7650 seviyesine doğru tekrar gün kaybı oluşabilir. 7965 seviyesi üzerindeki seyirlerde ana yön yukarı.

Dirençler: 8150 / 8300 / 8400

Destekler: 7965 / 7650 / 7570