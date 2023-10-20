Borsa haftayı sert düşüşle tamamladı: Kayıplar yüzde 3'ü aştı

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul'un 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamaması satış baskısını artırırken; işlem hacmindeki düşüş de dikkat çekiyor.

Açılışta yüzde 1 değer kaybederek 7691 puana gerileyen BIST 100 endeksi, öğleden sonra sert satıcılı seyre yöneldi. Endeks, haftanın son işlem gününde 7446 - 7711 bant aralığında hareket etti. Kapanışta ise, yüzde 3,33 kayıpla 7510 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7650 ve 7500 seviyeleri destek, 7840 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bütün endekslerde değer kaybederken; bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 3,33 azalış kaydetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Piyasalarda 'Powell' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini kaydederek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.