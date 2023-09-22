Borsa İstanbul endekslerinde değişiklik

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BIST-100 endeksinden Anadolu Isuzu, Aydem Enerji, Bagfaş, Biotrend, Çemtaş, GSD Holding, Selçuk Ecza ve Teknosa payları çıkarılacak. Bu payların yerine Akfen Yenilenebilir Enerji, Bien Yapı, CW Enerji, Europower Enerji, İmaş Makina, Kayseri Şeker Fabrikaları, Mia Teknoloji ve YEO Teknoloji Enerji alınacak.

BIST-100 endeksi için yedek paylar Boğaziçi Beton, Koza Polyester ve Galatasaray Sportif olarak belirlendi.

BIST-50 ve BIST-30 Endeksleri

Aynı dönemde BIST-50 Endeksinden Aksa Akrilik, Ege Endüstri, Şok Marketler çıkarılırken, Çan2 Termik, CW Enerji ve Europower Enerji eklenecek. Yedek paylar Borusan Mannesmann, Zorlu Enerji ve Ülker Bisküvi olacak.

BIST-30 Endeksine Kontrolmatik ve Oyak Çimento katılırken, çıkacak paylar Koza Madencilik ve TAV Havalimanları olacak. Yedek paylar Doğan Holding, Girişim Elektrik ve Türk Telekom şeklinde belirlendi.