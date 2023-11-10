Borsa İstanbul satıcılı seyretti
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde değer kaybederken, haftalık bazda yatırımcısına kazandırdı.
Borsa İstanbul'da yön arayışı sürerken, yukarı hareketinin devamı için 8000 puan üzerinde kapanışlar takip edilmeye devam ediliyor.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,04 kayıpla 7838 puandan başlarken; 7765 - 7855 bant aralığında işlem gördü. Endeks, kapanışta yüzde 0,89 düşüşle 7771 puanda bulundu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,02 azalış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 0,87 ve yüzde 1.00 düşüşle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7950 ve 8020 seviyeleri direnç, 7800 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 7841 puandan tamamlamıştı.