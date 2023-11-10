Ons altın, 3 haftanın en düşüğünü gördü

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından sonra güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin baskısıyla üst üst ikinci haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın, haftanın son işlem gününde 1943 dolara kadar gerilerken; böylelikler 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Sarı maden, saat 15.58 itibarıyla yüzde 0,49 düşüşle 1947 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında 1960 ve 1980 dolar direnç, 1940 ve 1920 dolar destek konumunda bulunuyor.

Powell'ın açıklamalarıyla oynaklık arttı

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olması nedeniyle emtia piyasasındaki fiyatlamalarda oynaklığın arttığını belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü seyrini sürdürüyor.

Gram altında 'dolar' etkisi

Altının gram fiyatı, son dönemde ons altındaki düşüşle baskı altında hareket etmeyi sürdürüyor. 1784 liraya kadar gerileyen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,15 kayıpla 1787 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 60 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 primle 1.791 liradan tamamlamıştı.