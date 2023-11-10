Dolar ve Euro'da yeni rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 28,7390 TL'ye çekerken, piyasalar açıkken gördüğü zirveyi ise, 28,5566 TL'ye çıkardı. Dolar, saat 11.19 itibarıyla yüzde 0,31 oranında yükselişle 28,5502 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,49 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,54 TL'den başladı.

Euro 31 TL'yi test etti

Euro fiyatları sığ piyasada 31,0313 TL'ye çıkarken, böylelikle tarihinde ilk kez 31 TL'yi test etti ve yeni zirvesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda, yüzde 0,21 primle 30,5069 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,9476 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 düşüşle 105,90 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0675 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,71 seviyesinde bulunuyor.