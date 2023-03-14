Borsa İstanbul’da kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı

Borsa İstanbul 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,20 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5 bin 331 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 347 puanı, en düşük 5 bin 207 puanı gördü. Endeks, kapanışta yüzde 2,18 oranında düşüşle 5 bin 207 puanda hareket etti.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 0,33 oranında ve yüzde 2,09 düşüşle işlem gördü.

Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde, ihtiyaç kredilerine yönelik düzenleme haberi ve küresel piyasaların etkisiyle günü yüzde 4,36 oranında düşüşle tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5 bin 400 puan direnç, 5 bin 300 ve 5 bin 200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,14 azalışla 5 bin 323 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda risk algısı yüksek

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını anımsatan analistler, yeni günde ise gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğinin öngörüldüğünü söyledi.