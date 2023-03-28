Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3'ü aştı
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 5 bin 3 puandan başlarken; günün genelinde satıcılı bir seyirde hareket etti. Endeksin günlük kaybı yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksi de BIST 100'e eşlik etti.
Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, günün genelinde negatif tarafta hareket etti. Endeks, en yüksek 5 bin 4 puanı, en düşük ise 4 bin 811 puanı gördü. BIST 100 endeksi günü, yüzde 3,73 oranında düşüşle 4 bin 811 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5 bin 3 puana yükselmişti.
Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,13 azalırken, holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Kapanış saatinde, sırasıyla yüzde 3,55 ve yüzde 3,35 oranında değer kaybetti.
BIST 100 endeksinde 4 bin 950 ve 4 bin 880 seviyeleri destek, 5 bin 50 ve 5 bin 200 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kaybederek 4 bin 997 puandan kapanmıştı.
Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.