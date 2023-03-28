Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, günün genelinde negatif tarafta hareket etti. Endeks, en yüksek 5 bin 4 puanı, en düşük ise 4 bin 811 puanı gördü. BIST 100 endeksi günü, yüzde 3,73 oranında düşüşle 4 bin 811 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5 bin 3 puana yükselmişti.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,13 azalırken, holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Kapanış saatinde, sırasıyla yüzde 3,55 ve yüzde 3,35 oranında değer kaybetti.

BIST 100 endeksinde 4 bin 950 ve 4 bin 880 seviyeleri destek, 5 bin 50 ve 5 bin 200 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kaybederek 4 bin 997 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.