Borsa İstanbul'da negatif seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününde negatif tarafta bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda pozitif bir görünüm izlenirken, Borsa İstanbul küresel piyasalardan negatif ayrışıyor. Uzmanlar Borsada yaşanan düşüşte, KKM'de faiz tavanının kaldırılmasının faktör olduğunu belirtiyor. KKM'nin faiz tavanının kaldırılmasıyla, bankaların maliyetleri artacağından bu durum banka hisselerine negatif yansıyor. Aynı zamanda bu karar, Borsa için de güçlü bir alternatif oluşturuyor.

BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 4 bin 881 puanı, en düşük 4 bin 790 puanı görürken; saat 17:36 itibarıyla yüzde 1,07 oranında düşüşle 4 bin 843 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 19,84 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 4 bin 876 puana gerilemişti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,47 azalış kayderken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,13 ve yüzde 1,06 oranında düşüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5000 ve 5 bin 100 seviyelerinin direnç, 4 bin 850 ve 4 bin 750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün, 4.880-5.000 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 896 puandan tamamlamıştı.

Yurt içi piyasalar negatif ayrışıyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.