Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) PPK toplantısından bu yana yükselişini sürdürürken, 8000 puanın üzerinde seyrine devam ediyor. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,28 değer kazanarak 8236 puana çıkarken; bugün 8226 - 8288 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.31 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 8260 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,31 ve yüzde 0,47 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8300 ve 8400 seviyesi direnç, 8200 ve 8100 puan destek konumunda bulunuyor.

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde ise gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Öte yandan, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, TCMB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, "Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir" ifadelerine yer verildi.