Borsa İstanbul'dan, Astor Enerji paylarına tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Borsa İstanbul açıklamasına göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören 2 hisse senedine tedbir kararı getirildi.

Tedbirler kapsamında, bir süredir yüksek işlem hacmi ile dikkat çeken Astor Enerji (ASTOR) ve Petrokent Turizim (PKENT) paylarına kredili işlemler ve açığa satış işlemlerine yasak getirilirdi.

Astor Enerji payları dün günü yüzde 9,97 düşüş ile 54,65 TL'den kapatırken, Petrokent Turizm paylarıda yüzde 5,22 düşüşle 119,80 TL'den kapandı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASTOR.E ve PKENT.E payları 29/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.