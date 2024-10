2 yıl sonra ilk kez borsada primler artacak!

Takip Et

New York Eyalet Saymanı Thomas DiNapoli, Wall Street'te birleşme satın alma, hisse-tahvil ihraç uzmanlarının ikramiyelerinin, yatırım bankalarının ücretlerinin artırmasıyla 2024 yılında %7,4 oranında artabileceğini bildirdi. Bu, son iki yıl içindeki ilk artış olacak.

Ekonomik dayanıklılık, hisse senetlerindeki sert yükseliş ve potansiyel bir faiz indirimi döngüsünün başlaması, şirketlerin devralma ve hisse senedi ve tahvil satışlarını sürdürmelerine olanak sağladı.

İkramiyeler Wall Street'teki ücretlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sektörün serveti New York ve eyalet ekonomisini de etkiliyor. 2022 itibariyle New York'taki her 11 işten biri menkul kıymetler sektörüne bağlıydı. Sektör aynı zamanda ofis alanlarının en büyük kiracıları arasında yer alıyor ve emlakla ilgili vergilere katkıda bulunuyor. 2024 mali yılında, Sayman'ın raporuna göre sektör şehre 5,1 milyar dolar vergi geliri sağladı.