  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. 2 yıl sonra ilk kez borsada primler artacak!
Takip Et

2 yıl sonra ilk kez borsada primler artacak!

Wall Street'te prim ödemelerinin 2024'te yüzde 7'nin üzerinde arttığı öngörüldü. Bu artış 2 yıl sonra bir ilk olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2 yıl sonra ilk kez borsada primler artacak!
Takip Et

New York Eyalet Saymanı Thomas DiNapoli, Wall Street'te birleşme satın alma, hisse-tahvil ihraç uzmanlarının ikramiyelerinin, yatırım bankalarının ücretlerinin artırmasıyla 2024 yılında %7,4 oranında artabileceğini bildirdi. Bu, son iki yıl içindeki ilk artış olacak.

Ekonomik dayanıklılık, hisse senetlerindeki sert yükseliş ve potansiyel bir faiz indirimi döngüsünün başlaması, şirketlerin devralma ve hisse senedi ve tahvil satışlarını sürdürmelerine olanak sağladı.

İkramiyeler Wall Street'teki ücretlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sektörün serveti New York ve eyalet ekonomisini de etkiliyor. 2022 itibariyle New York'taki her 11 işten biri menkul kıymetler sektörüne bağlıydı. Sektör aynı zamanda ofis alanlarının en büyük kiracıları arasında yer alıyor ve emlakla ilgili vergilere katkıda bulunuyor. 2024 mali yılında, Sayman'ın raporuna göre sektör şehre 5,1 milyar dolar vergi geliri sağladı.

Patronlar, geri alımı hızlandırdıPatronlar, geri alımı hızlandırdıEkonomi

 

Borsa Haberleri
BinBin, gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı
BinBin, gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı