Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Asya borsalarında ise ABD'nin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine yönelik karşılıklılık esaslı tarife muafiyetlerinin açıklanmasının ardından oluşan iyimserlikler piyasalardaki risk iştahını artırırken, ABD'nin Çin'e karşı sergilediği sert tarife tutumunun etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesine ve otomotivlere uyguladığı tarifelerde müzakerelere gidilebileceğine yönelik haber akışı sonrası otomotiv hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Haber akışı sonrası, Japon otomotiv devlerinden Toyota, Suzuki, Subaru, Mazda Motors ve Honda ile Güney Koreli otomotiv firmalarından Hyundai Motor hisseleri yükseliş gösterdi.

Bununla birlikte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülkesinin ticaret politikalarını desteklemek amacıyla bölgesel temaslarını sürdürüyor. Xi, ihracata dayalı ekonomilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen ziyaretleri kapsamında Vietnam'ı "tek taraflı zorbalığa" direnmeye ve serbest, açık ticareti desteklemeye çağırdı.

Öte yandan, küresel yatırım bankaları Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerini dikkate alarak, ülkenin bu yıla ait büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncellemeler yaptı.

Asya piyasalarını destekleyen bir diğer önemli gelişme ise Güney Kore hükümetinden geldi. Ülkede yarı iletken endüstrisine yönelik 23 milyar dolarlık destek paketi açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin, mevcut ABD yönetimi altında artan politika belirsizliği ve Çinli rakiplerin artan rekabeti göz önüne alındığında hükümete desteğin artırılması yönündeki çağrılara yanıt olarak alındığı belirtildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 34.283 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 2.477 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 21.372 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.260 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 kazançla 76.735 puan seviyesinde bulunuyor.