Ata Yatırım en beğendiği şirketleri açıkladı: Borsa İstanbul 1 yıl sonra ne olur?

Ata Yatırım, Ağustos 2024 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini, yüzde 40 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 11.000 seviyesinden 14.000’e revize etti. Raporda, yeni ekonomik programla birlikte Türkiye'nin makroekonomik dengelenme sürecinin olumlu ilerlediği, yerli yatırımcıların artan ilgisi ve yabancı yatırımcıların düşük payının piyasaları uluslararası dalgalanmalardan koruyan önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Bankası rezervlerinin 2020 yılından bu yana ilk kez pozitife döndüğünü dile getiren Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Yerli kurumsal ve bireysel yatırımcılar, yabancı yatırımcıların 2020’den bu yana gerçekleştirdiği 9,9 milyar dolarlık hisse senedi satışını karşılamış durumda. 2001-2020 yılları arasında Türkiye'de 1,1 milyon bireysel sermaye yatırımcı hesabı varken, Ocak 2020'den bu yana 6,7 milyon yeni hesap açıldı. Buna karşılık, yabancı yatırımcıların Türkiye’nin TL cinsinden kamu borcundaki payı, 2013 yılındaki zirve seviyesi olan yüzde 70’ten yüzde 0.8’e gerilerken, BIST’te yabancı yatırımcıların elinde bulundurduğu halka açık pay ise 2018’deki yüzde 65’ten yüzde 38'e geriledi. Bu durum, Türk hisse senetlerinin son iki yılda uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan korunmasına yardımcı oldu. 2024 yılında yabancı yatırımcılar, Türk hisse senetlerinde satıcı olmaya devam ederken, özellikle TL cinsi tahvillerdeki alımlarını artırdılar. Bu durum, Türkiye'nin yeni ekonomik programına olan güveni ve yüksek faizler ile güçlü liranın sunduğu ‘carry-trade’ fırsatlarını değerlendirme stratejisini yansıtmaktadır. Bu durum, piyasada uzun vadeli güvenin ve getiri arayışının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

Demirtaş: Enflasyonda 2024 yıl sonu beklentimiz yüzde 42

Hikâyesi ve güçlü bilançosu olan şirketleri tercih ettiklerini belirten Cemal Demirtaş, “Temmuz 2023'te yıllık yüzde 72 ile son zamanların zirvesine ulaşan enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 42'ye, 2025 yıl sonunda ise yüzde 28'e gerilemesini bekliyoruz. Bu ‘dayanıklılık testi’ döneminde, iç talepteki yavaşlamadan en az etkilenebilecek zorunlu tüketim malları satan sektörlere yöneliyoruz. Daha çok bilançosu sağlam, güçlü pazar payına ve operasyonel verimliliğe sahip şirketlere odaklanıyoruz. 2024 yılında takibimizdeki şirketler için yüzde 27,8 kâr düşüşü beklerken, 2025 yılında yüzde 75,1 net kâr artışının takip etmesini bekliyoruz. 2024 için takibimizde olan banka dışı şirketler ve holdingler için ise sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 90,4 net kâr daralması beklerken, bankalar için yüzde 10 net kâr daralması tahmin etmekteyiz. 2025 için takibimizde olan banka dışı şirketler için yüzde 49,1 net kâr büyümesi beklerken, holdingler için -düşük baz etkisi ile- yüzde 795,4 net kâr büyümesi bekliyoruz. Ayrıca bankalar için ise 2025’te yüzde 83,4 net kâr büyümesi tahmin ediyoruz” dedi.