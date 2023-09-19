Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarından yapılması beklenen açıklamalara odaklanmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Piyasalar, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed), perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarını açıklamasını bekliyor.
İngiltere’de yarın sabah açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de İngiltere Merkez Bankasının para politikası kararı öncesinde önem taşıyor.
Piyasalar, Japonya Merkez Bankasından bu cuma gelecek para politikası kararını da yakından izleyecek.
Kasım ayı vadeli Brent ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri, Londra'da saat 16.00'da varil başına 95,38 dolar ile yüzde 1 yükseliş kaydetti.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 456,52 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 düşerek 15.664,48 puana geriledi.
Öte yandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 7.282,12 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 artarak 28.757,63 puana yükseldi.
Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi de yüzde 0,09 artarak 7.660,20 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,084 düşerek 1,068 seviyesinde bulunuyor.