Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 553,4 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.819,6 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 8.868,6 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.028,8 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 40.194 puanda işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 14.157 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Çin Merkez Bankası'nda (PBoC) düzenlenen konferansta, zorlayıcı ticaret politikalarının finansal dengesizlikleri çözmede başarısız olduğunu ve tüm tarafların gerilimleri çözmek için politika ayarlamalarını göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.