Bankacılık endeksinde düşüş derinleşti

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı sebebiyle kısa haftayı rekorlarla geride bıraktı ve yeni haftada negatif tarafta ilerliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi, tarihi zirvesinden uzaklaşırken; bankacılık endeksinde kayıp gün içinde yüzde 4'ün üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,36 değer kaybederek 9645 puandan başlarken; 9513 - 9645 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 12.31 itibarıyla yüzde 1,68 düşüşle 9517 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 4,15 ve yüzde 1,59 düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9600 ve 9500 puan destek, 9700 ve 9800 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 9679 puanla tamamlamıştı.

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları da yakından takip edilecek. Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.