Borsa 7 binin üzerinde yeni zirvesinde

Borsa İstanbul, aralıksız yükselişini 6. haftaya taşırken, yeni haftaya 7 bin puanın üzerinde rekor seviyeden başladı. BIST 100 endeksi, değer kazancını sürdürürken; gün içi tarihi zirvesini 7183 puana çıkardı. Endeks, saat 10.44 itibarıyla yüzde 1,60 artışla 7180 puanda hareket etti. Uzmanlar, Borsa İstanbul'da yükseliş eğiliminin desteklendiği görüşünde birleşiyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7200 ve 7350 seviyeleri direnç, 7000 ve 6900 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 6'nın üzerinde değer kazancıyla tamamlayan bankacılık endeksi, bugün dalgalı seyrediyor. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 0,97 yükselişle işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,08 artışla 7067 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Küresel piyasalarda yoğun gündem

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde de bu hafta itibarıyla bilanço takviminin yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.