Borsa 4 ayın en düşük seviyesinde! Bankalarda sert kayıp sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içinde siyasi haber akışlarının ardından, Borsa İstanbul'da düşüş üçüncü gününde de devam ediyor.

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 52,41 puan ve yüzde 0,53 azalışla 9.758 puandan işlem görürken, sonrasında kayıplarını derinleştirdi ve düşüşünü yüzde 5'in üzerine taşımasının ardından devre kesti; sürekli işlemler 11.22'de başladı. Kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla borsa 11.27 itibarıyla yeniden devre kesti; sürekli işlemler 11.57'de tekrar başladı.

Endeks, 9038 puana kadar geriledi ve böylelikle 20 Kasım 2024 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, saat 12.05 itibarıyla yüzde 7,30 düşüşle 9095 puanda hareket etti. Endekste teknik açıdan destek seviyeleri 9.700 ve 9.600 puanda, direnç seviyeleri de 9.900 ve 10.000 puanda izleniyor.

Bankacılık endeksinde ise derin düşüş devam ediyor. Endeks güne yüzde 0,92 kayıpla başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü yüzde 9'un üzerine çıkardı. Bankacılık endeksi şu dakikalarda yüzde 9,39 azalışla 12 bin 397 puanda bulundu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810 puandan tamamlamıştı.

Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' kararı

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı. Böylelikle, üst üste dördüncü işlem haftasında da uygulama devam etmiş oldu.

Öte yandan, saat 10:12 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 3'lük düşüşün ardından Borsa İstanbul, "Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı" uygulanacağını açıkladı.

TCMB'den olağanüstü toplantı

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini de bildirdi.