BIST 30’daki 13 hisse senedi 200 günlük ortalamanın altında

Borsada yaşanan düşüşlerde 200 günlük ortalamalar uzun vadeli alımlarda referans verisi olarak öne çıkar. Son dalgalanmada BIST 30 Endeksi’ne dahil hisselerden 200 günlük ortalamanın altında kalan hisse sayısı 13’e çıktı.

Borsa İstanbul’da, hisse senetlerinde 19 Mart 2025 günü %8,72 oranında yaşanan düşüş Endeksin 9.860’a gerilemesine yol açtı. Son dönemlerin en sert günlük düşüşlerinden biri gerçekleşti. Endeksin 200 günlük ortalaması 9.600’de bulunuyor. Bu seviyenin üzerindeki hareketler güçlenmeyi getirecek. Ortalamanın aşağı kırılması halindeyse testere piyasası devam edecek.

Belirsizlik satışları getirdi

Endeksteki sert gerileme, siyasi arenadaki belirsizliklerin piyasaya yansımasını çarpıcı bir şekilde işareti oldu. Artan risk algısı borsada düşüşe; dolar ve altında yükselişe sebep oldu. Borsada gözlenen düşüş, BIST 30 Endeksine dahil hisselerden 200 günlük ortalamasının altına gerileyen hisse sayısının 13’e çıkmasına yol açtı.

Mali sektör etkilendi

Gelen satışlarla birlikte borsadaki güçlü hisselerdeki düşüşler farklı oranlarda yaşandı. Banka ve sigorta gibi finans sektörü satışlardan daha fazla etkilenirken İnşaat, madencilik ve çimento sektörünün daha az etkilendiği gözlendi. Satışların yoğunlaşmasında ise farklı gerekçeler öne çıktı. Panik satışlar kadar kredi kullananların işlemlerini kapatmak istemesi ve daha alttan almak gayesi ile satış yapanlar olduğu görüldü.

Uzun vadede fırsatlar oluşuyor

Yaşanan düşüş aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılar için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Tofaş Otomobil, Alarko Holding, Anadolu Efes, Bim Mağazalar, Şişecam, Koç Holding ve Tüpraş 200 günlük ortalamanın altına kayan güçlü şirketler arasında yer alıyor. Gelen satışlarla birlikte BIST 30 Endeksi’nde yer alan ve 200 günlük ortalamanın altına gerileyen bu hisseler, uzun vadeli beklentilerle hareket eden yatırımcılar için yeni fırsatların oluşması anlamına geliyor.

ZEYNEP’E SOR

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI MI, ROİC Mİ?

Özsermaye kârlılığı; getiri, kârlılık performansı, yatırımcı çekme, verimlilik. Borç ve tek seferlik gelirden etkilenme, sektör farkı, yanıltıcılık.

ROİC; tamamı değerlendirme, verimlilik, karşılaştırma, borç yönetimi. Uzun vadeli. Karmaşıklık, değişkenlik, sektörel farklılık, kısa vadede yetersiz.

Son üç çeyrekte zarardaydı. Yılın son çeyreğinde satışları güçlü artırması ilgiyi büyüttü

Margün Enerji’nin zarar etmesine rağmen fiyatındaki artışı nasıl bağdaştırmak gerekir? / Ali Özcan

Ali, Margün Enerji geçtiğimiz yıl sonunda gelirde %4’lük bir artış gerçekleştirmesine rağmen yıl sonunda zarar yazdı. Maliyet ve giderler, kârı baskılarken finansman giderlerinin ardından firma zarara döndü Son üç çeyreklik dönemde oluşan zarara rağmen aralıktan itibaren yatırımcı ilgisi güçlendiği görülüyor. Hissenin fiyatı ise geçtiğimiz aralık ayından itibaren kademeli olarak yükseldi. Anılan tarihte en düşük 18,50 TL seviyesinde olan hisse, sonrasında artan ivmesiyle dikkat çekti. Yılbaşından bu yana değer artışı %44,31 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte satışlarındaki güçlü artış beklentileri artırdığı anlaşılıyor.

Uzun süre yükselen bir performans sergiledi. Temmuzdan bu yana ise kâr satışları öne çıkıyor

MLP Sağlık’ın fiyatındaki düşüşün durma ihtimalini görüyor musunuz? / Şenol Türkmen

Şenol, bir hisseye yeterli talep yoksa ya da satıcılar alıcılardan daha güçlü işlemlerde bulunuyorsa, fiyatın gerilemesi kaçınılmaz olur. Öte yandan fiyata yönelik değerlendirmenin ele alınan zaman dilimine göre değişkenlik göstereceğini de göz ardı etmemeli. Mart 2020’de en düşük seviyesi 11,10 TL’yi test ettikten sonra yükselen MLP Sağlık, Temmuz 2024’te 427,56 TL’ye kadar sürekli yükseldi. Sonrasında ise satıcıların daha etkili olduğu görülüyor. Bu sürede piyasanın genelinde satış baskısı daha hakim olurken hissenin gerilemesini olağan değerlendirmeli. 2024 yıl sonu kârını %20 gerileten şirketin öncelikle kârını büyütmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

HDI Fiba Emeklilik’in FFC Fonu, teknoloji yatırımlarıyla getiri arayışında

Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (FFC), teknoloji sektörüne odaklanarak uzun vadede kazanç sağlamayı hedefliyor. Portföyünün %44,26’sı yabancı hisselerden, %34,82’si yerli hisselerden ve %18,05’i yatırım fonlarından oluşuyor. 864,8 milyon TL toplam değer ile, 21.872 yatırımcıya ulaşmayı başardı. Yerli ve yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yaparak sektörün büyümesinden faydalanmayı amaçlıyor. Fon, teknoloji sektörünün büyüme trendleriyle uyumlu bir portföy yönetimi sergilerken sektörün performansından doğrudan etkileniyor. Risk düzeyi 6 olan FFC’nin yıllık yönetim ücreti %2,20 düzeyinde bulunuyor. Son bir yılda %21,75 getiri elde ederken son 1 ayda %2,41 geriledi. Teknolojiye güvenen ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için seçenek sunuyor.

TAHVİL

Destek Yatırım Bankası, %46,42 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Destek Yatırım Bankası, 19.03.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 168.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi ise %46,42’ye denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %21 olacak.

%42 YILLIK BASİT FAİZ

19 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,24 seviyesinde bulunuyor. Destek Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %42 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,24 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19.03.2025 olurken vade tarihi 17.09.2025 olacak. Piyasada TRFDSBK92527 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇİMSA

Eskişehir fabrikasında GES yatırımını devreye aldı. Elektrik tüketiminin %14’ünü karşılayacak

Çimsa, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedefi çerçevesinde Eskişehir fabrikasında GES yatırımını devreye aldı. 14,2 MWp DC kurulu güce sahip olan santralin yıllık yaklaşık 19 milyon kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte Çimsa, üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artırarak çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor. Tamamlanan güneş enerjisi yatırımı, Eskişehir fabrikasının toplam elektrik tüketiminin %14’ünü karşılayacak. Çimsa, bu yatırımla sadece enerji maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda Bilim Temelli Hedefler Girişimi›ne (SBTi) verdiği karbon emisyonu azaltımı taahhüdüne de katkı sağlamayı amaçlıyor. Firma, 2024 faaliyet döneminde gelirini %5 yıl sonu kârını ise %25 düşürdü.

PEGASUS

Bir yıl kadar önce tasfiyesine başlamıştı. Uçuş Eğitim Merkezi’nin tasfiye sürecini tamamladı

Pegasus, %49,40 oranında pay sahibi olduğu Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi (PUEM)’in tasfiye sürecinin tamamlandığını duyurdu. Şirket, 2010-2023 yılları arasında Boeing 737 simülatör ile uçuş eğitimi alanında hizmet aldığı PUEM’in tasfiye kararını, Aralık 2023’te duyurmuştu. Yapılan yeni açıklama ile PUEM’in ticaret sicilinden silinmesi işleminin tamamlandığını belirtti. Havacılık sektöründe, pilot eğitimi ve simülatör hizmetleri, operasyonel verimliliği artıran ve filo planlamasında önemli rol oynayan unsurlar arasında yer alıyor. Pegasus’un, eğitim süreçlerinde değişen ihtiyaçları ve ticari beklentilerini karşılamamasına bağlı olarak PUEM’in varlığına son verdiği anlaşılıyor. Bunun yerine alternatif çözümler yollarına yönelmeyi tercih ettiği anlaşılıyor.

BİOTREND ENERJİ

İngiltere merkezli firmayla ortak girişim geliştiriyor. Atık plastikten hammadde üretecek

Biotrend Enerji, İngiltere merkezli Freepoint firmasıyla atık plastik işleme projeleri geliştirmek amacıyla %50 ortaklı bir yatırım şirketi kuruyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında imzalanan ön protokolün ardından Ortak Girişim Anlaşması imzalandı. Anlaşma, atık plastiğin ileri dönüşüm süreçleriyle hidrokarbonlara veya işlenmiş plastik hammaddesine dönüştürülmesini hedefleyen projeleri içeriyor. İlk adım olarak Biotrend’in Aliağa’daki Plastik İleri Dönüşüm Projesi’nin satın alınması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma kapsamında Freepoint, Biotrend hisselerinin en fazla %10’unu temsil edecek şekilde 30 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu sermaye, Aliağa Projesi’nin inşası ve finansmanı ile ortak girişim kapsamındaki diğer projelerde kullanılacak.