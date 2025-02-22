Borsada geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada verilerden çok gündeme odaklanırken, SPK’nın da radarına giren haftanın son işlem günündeki sert gerileme ile haftalık bazda yüzde 2,79 oranında değer kaybetti.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 0,64 oranında, sanayi endeksinde ise yüzde 3,12 oranında kayıp görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 19,01 ile geçen haftada olduğu gibi finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 6,04 ile ticaret oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 14,9 ile Aksa Akrilik Kimya (AKSA) çekerken, ardından yüzde 7,45 ile Margün Enerji (MAGEN) ve yüzde 5,82 ile Bera Holding (BERA) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) gelirken, yüzde 10,38 ile Tav Havalimanları (TAVHL) ve yüzde 10,13 düşüşle Çimsa (CIMSA) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre artarken 520 milyar 529 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 56 milyar 695 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 35 milyar 198 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 33 milyar 353 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir gerilemeyle 8 trilyon 453 milyar 180 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 537 milyar 600 milyon TL ile haftayı tamamladı. 426 milyar 765 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi. 381 milyar 906 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.