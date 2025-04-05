Borsada haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada yurt içindeki siyasi gelişmelere odaklanmaya devam ederken, enflasyon ve yurt dışında da Trump’ın vergileri etkili oldu.

Hafta başında yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle iki gün kapalı olurken, geçen hafta haftalarda oynaklığın yüksek olduğu endekste, “görece” sakin bir seyir izlendi. 2-4 haftasında BIST 100 endeksi, yurt dışından pozitif ayrışsa da yüzde 2,90 oranında değer kaybetti.

Bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 1,72, sanayi endeksinde de yüzde 2,47 oranında değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kaybeden endeks yüzde 7,09 ile iletişim olurken, en çok değer kazanan endeks de yüzde 3,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 14,99 ile Işıklar Enerji (IEYHO) çekerken, ardından yüzde 11,58 ile Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 11,21 ile Katılım Evim (KTLEV) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 13,13 ile Tekfen Holding (TKFEN) gelirken, onu yüzde 11,22 ile Çimsa (CIMSA) ve yüzde 8,73 değer kaybeden Kardemir (KRDMD) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim, geçen haftaya göre gerileyerek 275 milyar 379 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 18 milyar 511 milyon TL ile Türk hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 17 milyar 329 milyon TL’lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 16 milyar 480 milyonu da Akbank (AKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı düşüşle 8 trilyon 564 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 535 milyar 344 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın değeri 465 milyar 360 milyon TL ve Türk Hava Yolları’nın (THYAO) piyasa değeri de 420 milyar 555 milyon TL oldu.