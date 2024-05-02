Borsada sektörlere ilk çeyrek bilançoları sonrası odaklanılmalı

Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nda piyasayı değerlendiren Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan, BİST’te 9.850’yi eşik nokta olarak gördüğünü ifade etti. Taştan, stopaj düzenlemesini de “Erken atılan bir adım” diye yorumladı. Taştan şu açıklamaları yaptı:

Dövize talep artabilir

Dün mart ayındaki o karar metnine göre biraz daha tonu sertleşmiş bir Fed vardı. Çünkü enflasyondan rahatsız. Bu da faiz indirimlerinin ötelenmesi demek. Yılın başında piyasa çok yumuşak bir şekilde 5-6 faiz indirimi beklerken şimdi 2 ya da 1 faiz indirimi bekleniyor. Piyasaları biraz rahatsız eden bu olacak. Ama gelişen ülke piyasalarında S&P 5000-5050'nin üzerinde kaldığı sürece küresel risk iştahında çok kuvvetli bir bozulma görmüyorum. Kısa vadede buraya doğru bir düzeltme olma ihtimali söz konusu. Çarpanlar çok yüksek seviyelere geldi ve şişik bir piyasa var. Piyasayı biraz yukarıda tutan Fed haricinde de bilançolar. 2024 ilk çeyrek finansalları iyi geliyor. Yönlendirmeler de güzel. Beklentilerin üzerinde gelen kârlar söz konusu. Bu biraz piyasayı rahatlatacak ama yine de yüksek faiz biraz Amerika borsalarını baskılayabilir.

Ayrıca dün Amerika’da İmalat PMI açıklandı. ISM verisi geldi ve orada şunu gördük: İmalat sektöründe bir zayıflama var. Hem üretim hem de yeni siparişler daralıyor. Buna karşın enflasyon yükseliyor. Yani imalat sektörünün enflasyonunun yükselmesi çok iyi bir şey değil. Çünkü Amerika'da halihazırda zaten hizmet enflasyonu çok yüksek. Buna imalat sektörünün de eklenmesi enflasyonda bir süre daha yüksek seyri göreceğimiz ve faiz indirimlerinin gecikeceği anlamına geliyor. Piyasa biraz da bundan rahatsız olacaktır. Ama şu anda fiyatlara çok yansıdığını söyleyemem.

İçeriye baktığımızda da BİST’te şu anda 9.850’yi eşik nokta olarak görüyorum. Bu bölge üzerinde pozisyonların devam ettirilebileceğini düşünüyorum. Tabii 2023 finansalları, enflasyon muhasebesi nedeniyle biraz zarar gördü. 2024 ilk çeyrekte biraz daha düzenlenmiş, şirketlerin biraz daha enflasyona odaklandığı bir finansal dönem olacağı için bence bir şirket seçilecekse, bir sektöre odaklanılacaksa ilk çeyrek finansal sonuçlarından sonra odaklanılmasını çok daha doğru buluyorum. Hâlâ şirket bazında, sektör bazında potansiyeli çok yüksek, iskontolu işlem gören şirketler var.

Stopaj kararı yıl sonuna doğru daha makul olurdu

Stopaj konusuna gelince de aslında bir taraf bütçe dengesini gözetirken bir tarafın enflasyonu gözetmesi gerekiyor. Stopajın yıl sonuna doğru olması daha makul olurdu. TL varlıklara özendirme niyeti varsa stopaj kararı bunu biraz baltalayacak ve tekrardan dövize olan talebi artırabilecek bir durum. Ancak BİST burada kendine potansiyel yaratabilir. BİST mi mevduat mı konusunu son 2-3 aydır çok konuşuyorduk. Biraz BİST’e de yönelme olacak ama ben yönelmenin büyük bir bölümünün TL varlıklardan döviz varlıklara doğru olabileceği görüşündeyim. Bu biraz dövizdeki ya da TL üzerindeki baskıyı da artırabilecek bir husus. Ama tabii şu da söz konusu: Merkez Bankası’nın verdiği mesajlar, faizler konusunda çok net. Bunun belki biraz daha bu TL üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini düşünüyorum. Benim erken gördüğümü bir karar. Biraz daha yıl sonuna doğru bekliyordum. Toparlayacak olursam BİST’te şimdilik 9.850 üzerinde pozisyonların bulabileceği görüşündeyim. Biraz daha marjı olanlar bu ana desteği 9.450’nin üzerinde tutabilir. Yoğun bir haftaydı. Yarın veri akışı çok daha yoğun olacak. Haftayı veri akışı bakımından yoğun kapatacağız gibi duruyor.