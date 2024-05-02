Borsada yeni tarihi rekor

Borsa İstanbul'da yukarı yönlü eğilim sürerken; BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde gün içi tarihi zirvesini 10.204 puana taşıdı. Piyasalar yarın açıklanacak olan, enflasyon verilerini ve S&P'nin olası Türkiye değerlendirmesini yakından takip edecek.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,51 artarak 10.097 puandan başlarken; saat 11.58 itibarıyla yüzde 1,34 primle 10.180 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,62 düşüş ve yüzde 1,27 yükselişle işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan destek konumunda bulunuyor.

Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045 puanla tamamlamıştı.