DCT Trading halka arz büyüklüğü 525 milyon TL oldu

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 25 – 26 Temmuz 2024 tarihlerinde talep toplanan DCT Trading Dış Ticaret AŞ paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 14,00 TL olarak belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 525.000.000 TL’nin 2,41 katına denk gelen filtrelenmemiş 1.267.375.060 TL nominal değerli talep geldi.

Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 37.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.