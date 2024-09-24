Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin hisseleri düştü

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde -0.13 düşüşle 9.887.75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.980,91 puandan işlem görürken en düşük 9.857,72 puanı gördü.

Sektörel bazda ticaret, iletişim, sigorta sektörleri yükselirken, madencilik, spor, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.

Günün en çok düşen hisselerinden biri Fenerbahçe (FENER) hisseleri oldu.

Hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin hisseleri bir günde yüzde 9,27 düştü. Böylece FENER hisseleri günün en çok düşen 5 hissesinden biri oldu.

Galatasaray hisseleri yükseldi

Galatasaray hisseleri ise (GSARAY) derbinin pozitif yansımasıyla günü 7,69 yükselişle tamamladı.