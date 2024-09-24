Ultra lüks gemi Bodrum'da: Her yolcusu en az 1 milyon TL ödedi

Bu yıl 74 kruvaziyer gemiyle 95 bin 876 yolcu ağırlayan Bodrum’a bu kez VIP misafirler geldi. Dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinde Emerald Sakara, Ege turu kapsamında 96 yolcusuyla Bodrum Limanı’na demirledi.

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre, içerisinde 35 kabin ve 15 suit bulunan Emerald Sakara gemisi 110 metre boyunda ve 100 yolcu alabiliyor. Suit odalarında balkonu, en büyük Owner’s Suit denilen odasında ise özel yüzme havuzu da bulunan Emerald Sakara’nın normal odasında seyahat edebilmenin maliyeti ise 22 bin 635 Paund yani yaklaşık 1 milyon 32 bin TL. Suit fiyatları ise seçilen lükse göre 2.5 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

Türkiye tanıtımı böyle yer aldı

Yunan adalarının yanı sıra Türkiye’de Bodrum ve Kuşadası’na da uğrayan Emerald Sakara’nın Türkiye turu ile ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

“Kalabalık tatil beldeleri Bodrum ve Kuşadası, alışveriş ve yemek konusunda çok şey sunarken, gelişen plaj yaşamı sahnesinden bahsetmiyorum bile, buradaki gerçek mücevher Efes ve gerçekten merkezde yer alan baş döndürücü antik şehirdir. Klasik kalıntıların yalnızca yüzde 20'sinin kazıldığı bu arkeolojik harika, şimdiden Avrupa'nın en eksiksiz klasik metropolü statüsünü kazanmıştır. Artemis Tapınağı'ndan (antik dünyanın yedi harikasından biri) ne yazık ki çok az kalıntı kalmış olsa da, Celsus Kütüphanesi'nin muhteşem cephesi hemen hemen sağlamdır ve bir zamanlar ışıklı harabelerde bir akşam gösterisine katılmak hayatın en büyük zevklerinden biridir.

Kebap ayrıntısı

Aranızda daha az tarih meraklısı olanlar için Kuşadası birçok aktivite olanağı sunmaktadır. Kasabada bir gezintinin ardından, Kadınlar Plajı'na (erkekler de kabul edilir) giden bir taksiye atlayın, sahildeki birçok restorandan birinde Türk kebabının tadına bakın ve güzel havanın tadını çıkarın. Daha uzaklara gitmek istiyorsanız Güzelçamlı'nın berrak plajları, Zeus Mağarası ve Pamukkale'nin Kleopatra havuzları olarak bilinen beyaz fistolu doğal havuzları kesinlikle görülmeye değerdir.”