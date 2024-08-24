Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 19-23 Ağustos haftasında yüzde 1,57, ay başından bu yana yüzde 9,12 oranında değer kaybı yaşarken, yılbaşından bu yana ise yüzde 29,42 oranında değer kazandı.

Son 5 haftayı değer kaybıyla tamamlayana endekste yıl başından bu yana görülen kazançlar geri verilirken, en son böyle bir haftalık kayıp serisi Nisan 2019’da görülmüştü.

Endekse dahil hisseler içinde negatif ve pozitif ayrışan hisseler de dikkat çekiyor.

Geçen hafta en çok yükselen hisseler

19-23 Ağustos haftasında BİST 100 endeksinde hisseler içinde en çok yükselen hisse senedi, yüzde 17,65 ile Koza Altın (KOZAL) olurken, yüzde 13,13 ile Petkim (PETKM) ve yüzde 5,47 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ardından geldi.

En çok düşen hisseler

19-23 Ağustos haftasında BİST 100 endeksinde hisseler içinde en çok düşen hisse senedi yüzde 11,68 ile Anadolu Efes (AEFES) olurken, yüzde 10,61 ile Coca Cola (CCOLA) ve yüzde 9,73 ile Katılım Evim (KTLEV) ardından geldi.

En çok dikkat çeken hisseler

Geçen hafta yatırımcıların en çok dikkatini çekerek işlem yaptığı BİST 100 endeksi hisselerinde başı 41 milyar 925 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) çekerken, 32 milyar 606 milyon lirayla Koza Altın (KOZAL) ve 23 milyar 430 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) onu izledi.

Piyasa değeri en yüksek şirketler

BİST 100 endeksine bağlı hisseler içinde 469 milyar 648 milyon TL değerle Koç Holding (KCHOL) ilk sırada gelirken, 457 milyar 800 milyon TL değerindeki Garanti BBVA (GARAN) onu izledi. 407 milyar 100 milyon TL’lik piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) 3. sırada yer aldı

Yabancıların en çok aldığı/sattığı hisseler

23 Ağustos tarihli İş Yatırım raporuna göre, son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden ilk 5 tanesi, 10 gün ile Anel Elektrik (ANELE), 8 gün ile Mavi Giyim (MAVI) ve Tav Havalimanları (TAVHL), 7 gün ile Berkosan Yalıtım (BRKSN) ve Grainturk Tarım (GRTRK) oldu.

Aynı şekilde son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi de 10 gün ile Global Menkul Değerler (GLBMD), Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM), 9 gün ile Icu Girişim Sermayesi (ICUGS) ve 8 gündür yabancı oranı azalış gösteren Akiş GMYO (AKSGY) ve Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY) oldu.