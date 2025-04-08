Hisse senedi piyasalarındaki düşüş sürebilir

BlackRock CEO'su Larry Fink pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin yüksek gümrük vergileri uygulamasıyla hisse senedi piyasalarındaki düşüşün yüzde 20'ye kadar uzayabileceğini söyledi ve ekonominin muhtemelen zaten bir durgunluk içinde olduğunu belirtti.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Fink, piyasanın beklediğinden çok daha fazla enflasyonist baskı olduğuna dair endişelerini dile getirdi. Ancak dünyanın en büyük varlık yöneticisinin lideri, son piyasa düşüşlerinin uzun vadede "satış fırsatından çok bir satın alma fırsatı" olduğunu ve sistemik riskler oluşturmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisinin CEO'su enflasyonist baskılara dikkat çekerek Beyaz Saray'ın politikalarının piyasanın beklediğinden daha enflasyonist olabileceği endişesini dile getirdi. Federal Rezerv'in faiz indirimine gitmeyeceğini öngören Fink, önerilen tüm gümrük tarifelerinin uygulanması halinde enflasyonun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Fink ayrıca doların zayıflayacağını öngördü ve Trump yönetimini büyüme yanlısı politikalara odaklanmaya çağırdı.

S&P 500 4500'de dip yapabilir

DoubleLine Capital'in CEO'su ve baş yatırım yetkilisi Jeffrey Gundlach'a göre ABD hisse senedi piyasalarında satış baskısı sona ermedi.

"Eğer pozisyon çok fazla borçlanma ile oluşturulmuşsa, bu yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirmek için varlıklarını satmak zorunda kalabilirler" diyen Jeffrey Gundlach'a göre, böyle bir durum ortaya çıktığında, bir yatırımcı genellikle önce en değerli varlıklarını satarak sorunu çözmeye başlar.

Gundlach, CNBC'ye verdiği bir röportaj Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının %5,5 ve Standard & Poor's 500 Endeksinin yaklaşık %6 düştüğü cuma günü zorunlu satış görmeye başladığını söyledi.

Gundlach satışların bittiğini düşünmediğini söyledi. "S&P 500 4.500'de dip yapabilir. Ancak Bence birileri iflas edecek" dedi. Ancak Gundlach, başı dertte olan kimseyi tanımadığını da sözlerine ekledi.